বুধবার, ২৪শে জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৮ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৪, ২০২৬ ৭:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ফল মেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মিলনায়তনে মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টল মালিকদের মাঝে এ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ সঞ্জীব মৃধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) শায়খুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) জেসমিন ফেরদৌস, কৃষি প্রকৌশলী সুবল চন্দ্র মন্ডল, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আবু সালেহ এবং ব্র্যাকের প্রতিনিধি আজাদ আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে ফল মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্টলের মালিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বক্তারা দেশীয় ফল উৎপাদন বৃদ্ধি, ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কৃষকদের আধুনিক ফল চাষে উদ্বুদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ ও গ্রাফিতি-চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সফল করতে মেহেরপুরে...

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অবহিতকরণ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন মেহেরপুরের...

মেহেরপুরে ক্যাডেট এএসআই (নিরস্ত্র) নিয়োগ-২০২৬ উপলক্ষে পুলিশ সদস্যদের...