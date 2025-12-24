মেহেরপুরে তীব্র শীত, জনজীবন দুর্ভোগে

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে জেঁকে বসেছে শীত। তীব্র শীতের সঙ্গে উত্তরের হিমেল হাওয়া জনজীবনকে অতিষ্ঠ করছে। আজ মেহেরপুরে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস, যা এই মৌসুমের সর্বনিম্ন হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
গত কয়েকদিন ধরে মেহেরপুরে শীত জেঁকে বসতে শুরু করেছে। তীব্র ঠান্ডার সঙ্গে ঘন কুয়াশা জনজীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে। বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষ সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন। শীতের কারণে বাইরে বের হওয়া কঠিন হওয়ায় তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।
রাস্তা-ঘাটে যান চলাচলও স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। অনেক যানবাহন এখন হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে ঘন কুয়াশার কারণে।
চিকিৎসকরা সতর্ক করেছেন, শীতজনিত রোগ যেমন নিউমোনিয়া, ঠান্ডা কাশি ও জ্বরের ঝুঁকি বেশি। বিশেষ করে শিশু ও বয়োজ্যিষ্ঠদের ঘরোয়া নিরাপত্তা এবং যথাযথ উষ্ণতা বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।