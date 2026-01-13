মেহেরপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে সচেতনতামূলক পথসভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণা ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবিরের নেতৃত্বে এই প্রচার অভিযান ও পথসভা পরিচালিত হয়।
পথসভায় বক্তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে সকলকে আসন্ন নির্বাচনে গণভোট প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।