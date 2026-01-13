মঙ্গলবার, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে সচেতনতামূলক পথসভা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে সচেতনতামূলক পথসভা

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৩, ২০২৬ ৬:১৯ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণা ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবিরের নেতৃত্বে এই প্রচার অভিযান ও পথসভা পরিচালিত হয়।

পথসভায় বক্তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে সকলকে আসন্ন নির্বাচনে গণভোট প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে গণভােটের প্রচারণা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ইটভাটা মালিককে লাখ টাকা জরিমানা

জেলা পর্যায়ের ছেলেদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালক...

জেলা পর্যায়ে ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জেলা পর্যায়ে ছেলেদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জেলা পর্যায়ে মেয়েদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়