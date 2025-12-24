বুধবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ

ডিসেম্বর ২৪, ২০২৫ ৬:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে পল্লী সমাজ সেবা (আরএসএস), পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) এবং দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে সদর উপজেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম ৫৪ জন সুবিধাভোগীর মাঝে মোট ২৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান। তিনি বলেন, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারবে এবং জীবিকা নির্বাহে সহায়তা পাবে।

উপস্থিতরা সরকারের এ উদ্যোগকে মানবিক ও কার্যকর বলে প্রশংসা করেন।




