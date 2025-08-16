মেহেরপুরে দফরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

শনিবার, ১৬ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। শনিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামে তিনি এ গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি পথচারী ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় জেলা জামায়াতে ইসলামির সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, জেলা নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, পৌর সেক্রেটারি সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মহসিন আলী, সেক্রেটারি রকিবুল আলম মুক্ত, দফরপুর ওয়ার্ড সভাপতি সুলতান উদ্দিন আহমেদসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


