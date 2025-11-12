মেহেরপুরে দারিদ্র মহিলাদের সহায়তা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ :
দারিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, উপকরণ এবং সঞ্চয় ও প্রণোদনার চেক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার দুপুরে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, মেহেরপুর সদর উপজেলা-এর উদ্যোগে সদর উপজেলার ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমা সালেহীন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।
কোর্স পরিচালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. রাকিবুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।
আলোচনা সভা শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ব্যাগ বিতরণ এবং উপকারভোগীদের হাতে সঞ্চয় ও প্রণোদনার চেক তুলে দেওয়া হয়।