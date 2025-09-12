শুক্রবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে দিলীপ বাসফোড় স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে স্বাগতিকদের শিরোপা

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১২, ২০২৫ ৮:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা হরিজন ফ্রেন্ডস ক্লাব একাদশের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত দিলীপ বাসফোড় স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে স্বাগতিক মেহেরপুর জেলা একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলের ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর জেলা একাদশ ৩–০ গোলে ঝিনাইদহ একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা ঘরে তোলে। বিজয়ী দলের পক্ষে সাজন, লিমন ও শান্ত একটি করে গোল করেন।

পুরস্কার বিতরণীতে সাজনকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ, লিমনকে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

ফাইনাল খেলাটি উপভোগ করতে বিপুল সংখ্যক দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন এবং পুরো খেলা জুড়ে দর্শকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো ছিল।



