মেহেরপুরে দিলীপ বাসফোড় স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর জেলা হরিজন ফ্রেন্ডস ক্লাব একাদশের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত দিলীপ বাসফোড় স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
শুক্রবার রাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। তিনি চ্যাম্পিয়ন স্বাগতিক মেহেরপুর জেলা দলের হাতে ট্রফি ও ৩০ হাজার টাকা এবং রানারআপ ঝিনাইদহ দলের হাতে ট্রফি ও ২০ হাজার টাকা তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা ও গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম।