মেহেরপুরে দিলীপ বাসফোড় স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

সেপ্টেম্বর ১২, ২০২৫ ৮:২৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা হরিজন ফ্রেন্ডস ক্লাব একাদশের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলা গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দিলীপ বাসফোড় স্মৃতি স্মরণে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিলীপ বাসফোড় স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। এ সময় সেখানে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম।প্রধান অতিথি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বেলুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। এ সময় অতিথিরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। টুর্নামেন্টে মোট ৮টি জেলা অংশগ্রহণ করছে।

উদ্বোধনী খেলায় স্বাগতিক মেহেরপুর জেলা জয়লাভ করেছে। খেলায় মেহেরপুর জেলা একাদশ ৩-০ গোলে খুলনা ফুলবাড়িয়া একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় বিজয়ী দলের পক্ষে সাজন, কিরণ ও লিমন একটি করে গোল করেন।



