বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতবিনিময়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতবিনিময়

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৫ ৮:৩৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে। বুধবার রাতে জেলা জামায়াতে ইসলামী কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমির মাহাবুব-উল আলম, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার ও সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা।

অন্যদিকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন হরিসভা মন্দিরের সম্পাদক কিশোর পাত্র, শ্রীশ্রী কালী মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক সুভাস রায়, বরিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দিজেনদ্রনাথ বিশ্বাস, তপন কুমার শাহা, উৎপল হালদার, শুকদেব এবং হিন্দু বৈদ্য খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মাধব চন্দ্র ভাস্কর প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে জেলা প্রশাসকের সাথে সুধী সমাবেশে মতবিনিময়

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ

বুড়িপোতায় তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবল

মেহেরপুরে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে যাদুখালি স্কুল এন্ড...

মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় একজনের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়