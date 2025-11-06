বৃহস্পতিবার, ৬ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু

নভেম্বর ৬, ২০২৫ ১:২৯ অপরাহ্ণ

দুর্নীতি দমন কমিশন, সম্মানিত জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়।

মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যাদুখাল স্কুল এন্ড কলেজ, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

প্রতিযোগিতায় মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নুরুল আহমেদ। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ এবং পিটিআইয়ের সহকারী সুপার ফরিদা ইয়াসমিন।




