মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স কমিটির সভা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স কমিটির সভা

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫ ১:০৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোঃ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম,জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপী, খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শাহিনুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি বাজারে সিন্ডিকেট বা কৃত্রিম সংকট যেন তৈরি না হয়, সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাঁতার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার কমিটির মাসিক সভা

মেহেরপুরে গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দাবা খেলা অনুষ্ঠিত

আমদহ ইউনিয়নে ভিডব্লিউবি উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ