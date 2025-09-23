মেহেরপুরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স কমিটির সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোঃ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম,জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপী, খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শাহিনুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
সভায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি বাজারে সিন্ডিকেট বা কৃত্রিম সংকট যেন তৈরি না হয়, সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।