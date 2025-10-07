মঙ্গলবার, ৭ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৭, ২০২৫ ৮:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর নেতৃত্বে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের এশিয়াননেট মোড়, মন্ডলপাড়া, ফৌজদারি পাড়া ও গড়পাড়া এলাকায় এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগকালে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এবং সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক কালু, ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মাহবুল হক, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা হানিফ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আশোফ উদ দৌলা, বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান প্রমুখ।



