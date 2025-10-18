শনিবার, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির গণসংযোগ ও পথসভা

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৮, ২০২৫ ৯:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ 

মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে সদর উপজেলার আমঝুপিতে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, বিএনপি নেতা আলমগীর খান ছাতু, হাসিবুজ্জামান স্বপন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টুসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

পথসভায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “আপনারা গুজবে কান দেবেন না। ধানের শীষ যাকে দেবে, আমরা সবাই তার পক্ষে কাজ করব।”



