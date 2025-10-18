মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর নিউজ
মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে সদর উপজেলার আমঝুপিতে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।
গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, বিএনপি নেতা আলমগীর খান ছাতু, হাসিবুজ্জামান স্বপন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টুসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
পথসভায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “আপনারা গুজবে কান দেবেন না। ধানের শীষ যাকে দেবে, আমরা সবাই তার পক্ষে কাজ করব।”