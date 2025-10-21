মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২১, ২০২৫ ৭:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে শহরের হোটেল বাজার থেকে গণসংযোগের সূচনা হয়। পরে নেতাকর্মীরা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।

এর আগে হোটেল বাজার এলাকায় এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুস সাত্তার মুক্তার এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা বাবু, হাবিব ইকবাল, মামুনুর রশীদসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।



