মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে ৯ নং ওয়ার্ডে বিএনপির গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে শহরের ৯ নং ওয়ার্ডে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে গোরস্থানপাড়া এলাকায় গিয়ে এ গণসংযোগ শেষ হয়।
গণসংযোগে অংশগ্রহণকারী নেতাকর্মীরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাওয়ার পাশাপাশি জনগণের সমর্থন ও ঐক্যের আহ্বান জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এ বারি ফারুক, ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি হাবিব ইকবাল, বিএনপি নেতা সাহেব আলী, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সামিউল ইসলাম নিজন, জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ হক সুমন, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ আলী, যুবদল নেতা লালন প্রমুখ।