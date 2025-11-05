বুধবার, ৫ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে ৯ নং ওয়ার্ডে বিএনপির গণসংযোগ

নভেম্বর ৫, ২০২৫ ৭:৫১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে শহরের ৯ নং ওয়ার্ডে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে গোরস্থানপাড়া এলাকায় গিয়ে এ গণসংযোগ শেষ হয়।

গণসংযোগে অংশগ্রহণকারী নেতাকর্মীরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাওয়ার পাশাপাশি জনগণের সমর্থন ও ঐক্যের আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এ বারি ফারুক, ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি হাবিব ইকবাল, বিএনপি নেতা সাহেব আলী, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সামিউল ইসলাম নিজন, জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ হক সুমন, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ আলী, যুবদল নেতা লালন প্রমুখ।




