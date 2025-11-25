মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে পৌর যুবদলের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর পৌর যুবদলের উদ্যোগে ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুণের পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সামিউল ইসলাম লিটনের নেতৃত্বে মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরির মোড় থেকে গণসংযোগটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলী সড়কে গিয়ে শেষ হয়।
শেষে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সামিউল ইসলাম লিটন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল জাহিদ।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি হাসান আলী, যুবদল নেতা শিমুল বিশ্বাসসহ অন্যান্য যুবদল নেতাকর্মীরা।