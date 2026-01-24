শনিবার, ২৪শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে প্রচার প্রচারণা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে প্রচার প্রচারণা

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৪, ২০২৬ ৮:১৮ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে বিএনপির প্রতীক ধানের শীষের পক্ষে প্রচার প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি ২০২৬) বিকেল ৫টার দিকে শ্যামপুর ইউনিয়নের ওই দুই ওয়ার্ডে এ প্রচার প্রচারণার আয়োজন করা হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইলিয়াস হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শাহাবউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মো. হোসেন আলী, ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন, বিএনপি নেতা মামলত হোসেন জোয়ারদার, ছাত্রদল নেতা তৌকির আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিঠুন, যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম রুবেলসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী নামজুল হুদার নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনের পক্ষে ছাত্রদলের বিশেষ সাংগঠনিক...

মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনের পক্ষে প্রচারণায় বিশেষ দায়িত্ব...

গাংনীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষে আহত- ৪, ট্রাক্টরে অগ্নিসংযোগ

মেহেরপুরে আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধন

ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি...