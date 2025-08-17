রবিবার, ১৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ধান খেয়ে ফেলছে বিলের মাছ, জেলা প্রশাসকের কাছে চাষিদের স্মারকলিপি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ধান খেয়ে ফেলছে বিলের মাছ, জেলা প্রশাসকের কাছে চাষিদের স্মারকলিপি

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৭, ২০২৫ ৫:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার পাটকেলপোতা গ্রামের কৃষকরা তাদের ফসল রক্ষার দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। রবিবার দুপুরে তারা জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের হাতে এ স্মারকলিপি জমা দেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, পাটকেলপোতা গ্রামের প্রায় ৬০ একর জমি নিয়ে গঠিত পাটাপোকা বিল। বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবাহ বেড়ে গিয়ে বিলের চারপাশের আবাদি জমিতে পানি ঢুকে পড়ে। এ সময় বিলে ছাড়া কার্ফ জাতের মাছ ধানের জমিতে প্রবেশ করে এবং জমির ধান খেয়ে নষ্ট করছে।

ধানচাষিদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তারা বিল কর্তৃপক্ষকে অবগত করলে উল্টো তাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ফলে কৃষকেরা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে কর্ণধর কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা আইসিটি কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ