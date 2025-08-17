মেহেরপুরে ধান খেয়ে ফেলছে বিলের মাছ, জেলা প্রশাসকের কাছে চাষিদের স্মারকলিপি

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার পাটকেলপোতা গ্রামের কৃষকরা তাদের ফসল রক্ষার দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। রবিবার দুপুরে তারা জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের হাতে এ স্মারকলিপি জমা দেন।
স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, পাটকেলপোতা গ্রামের প্রায় ৬০ একর জমি নিয়ে গঠিত পাটাপোকা বিল। বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবাহ বেড়ে গিয়ে বিলের চারপাশের আবাদি জমিতে পানি ঢুকে পড়ে। এ সময় বিলে ছাড়া কার্ফ জাতের মাছ ধানের জমিতে প্রবেশ করে এবং জমির ধান খেয়ে নষ্ট করছে।
ধানচাষিদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তারা বিল কর্তৃপক্ষকে অবগত করলে উল্টো তাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ফলে কৃষকেরা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।