মেহেরপুরে ধান সিদ্ধ করার সময় চাতালের বয়লার বিস্ফোরণ, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়ায় একটি ধান চাতালের বয়লার (ব্যারেল) বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
রবিবার ভোরে নতুনপাড়ায় আজিরুল ইসলামের ধান চাতালে ধান সিদ্ধ করার সময় এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোরে হঠাৎ বিকট শব্দে বয়লারটি বিস্ফোরিত হলে আশপাশের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ইটের কুচি, খোয়া এবং বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনা আশপাশের বাড়িঘর ও এলাকায় ছিটকে পড়ে। এতে এলাকায় ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
স্থানীয়দের ধারণা, বয়লারের ভেতরে গ্যাস জমে থাকা এবং চুলায় আগুন দেওয়ার সময় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হওয়ায় এ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তবে বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা আহতের খবর পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, তদন্ত শেষে বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত করা হবে।