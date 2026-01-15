বৃহস্পতিবার, ১৫ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে জেলা টাস্কফোর্সের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

জানুয়ারি ১৫, ২০২৬ ৯:২৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম, শাখাপতি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামুল হক, সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা।

সভায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও মোবাইল কোর্ট অভিযান জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।




