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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নজরুল বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ৫, ২০২৬ ১১:১৫ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
নজরুল বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার রাতে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রচনা, সংগীত, নৃত্য ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, তাঁর সহধর্মিণী টুম্পা রানী সরকার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থপ্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান এবং মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

পুরস্কার বিতরণ শেষে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নজরুলসংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তিসহ বিভিন্ন পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।




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