মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের খেলোয়াড় বাছাই অনুষ্ঠিত

মঙ্গলবার, ২৮শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১০ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের খেলোয়াড় বাছাই অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ২৮, ২০২৬ ১২:৫৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের খেলোয়াড় বাছাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, সাঁতারসহ মোট ৮টি ইভেন্টে এ বাছাই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৪ শতাধিক ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করে।

বাছাই কার্যক্রম চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পাট কর্মকর্তা ইমান আলী, আইসিটি কর্মকর্তা সুব্রত কুমারসহ অন্যান্যরা।




সম্পর্কিত পোস্ট

ইজিপিপি প্রকল্পে মেহেরপুরে কৈকুড়ি খাল খননের উদ্বোধন

মেহেরপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত: র‍্যালি ও...

মেহেরপুরের সিয়াম ঢাকা পাইওনিয়ার অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবল দলে সুযোগ...

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ...

মেহেরপুরে কৈকুড়ি খাল পরিদর্শন করলেন ইউএনও খায়রুল ইসলাম

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল: বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন...