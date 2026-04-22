মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬ উপলক্ষে জেলা কমিটির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন এবং আসন্ন আয়োজন সফল করতে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।
সভায় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ওবায়দুল বাসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার রায়, ইন্সপেক্টর বজলুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।