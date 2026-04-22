বুধবার, ২২শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত
মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ২২, ২০২৬ ৭:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬ উপলক্ষে জেলা কমিটির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন এবং আসন্ন আয়োজন সফল করতে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ওবায়দুল বাসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার রায়, ইন্সপেক্টর বজলুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত

টিআরসি নিয়োগে প্রথম দিনের কার্যক্রম সম্পন্ন, স্বচ্ছতা নিশ্চিতে...

গাংনীতে বিএনপি নেতাকে গুলির ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রথম দিনে ৯১...

মেহেরপুরে হিফযুল কোরআন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী আইনজীবী ফোরামের...