মেহেরপুরে নতুন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা যোগদান

সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ওয়ালিউল্লাহকে বদলি করে নতুন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে এনামুল হক যোগদান করেছেন। রবিবার সকালে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলে জেলা নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বাবু হকসহ জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এনামুল হক এর আগে পঞ্চগড় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অপরদিকে, ওয়ালিউল্লাহকে ঠাকুরগাঁও জেলায় বদলি করা হয়েছে।



