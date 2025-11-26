মেহেরপুরে নতুন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়

মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো লটারির মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারদের বদলি করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীকে বদলি করে পিরোজপুরে পাঠানো হয়েছে। আর ঝালকাঠি জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়কে নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে মেহেরপুরে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী লটারির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই বদলি প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপারের নতুন কর্মস্থল নির্ধারণ করা হয়। এতে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী পিরোজপুর জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে এবং ঝালকাঠির পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় মেহেরপুর জেলার নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
লটারিভিত্তিক এ বদলি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।