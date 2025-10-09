মেহেরপুরে নতুন ভোটারদের স্বাগত জানিয়ে ছাত্রদলের মিছিল ও সমাবেশ

মেহেরপুর নিউজ:
নতুন ভোটারদের স্বাগত জানিয়ে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পন্ডের ঘাট এলাকা থেকে সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরের নেতৃত্বে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি সড়কে শেষ হয়।
এর আগে পন্ডের ঘাট এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আকিব জাভেদ সেনজির। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।
বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোল্লা নাজমুল হোসাইন, সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি এবং পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহী প্রমুখ।