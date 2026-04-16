বৃহস্পতিবার, ১৬ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৭শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে নববর্ষ উপলক্ষে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

এপ্রিল ১৬, ২০২৬ ১:০২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে সদর উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ আনিসুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অবহিতকরণ ও কর্মপরিকল্পনা সভা...

অতিরিক্ত খাজনার প্রতিবাদে মেহেরপুরে তহবাজার ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ ও...

মুজিবনগরে চোরাই মোবাইল নিয়ে দ্বন্দ্ব, যুবকের গলায় ছুরিকাঘাত

‘ছুটির ঘণ্টা’র মতো ঘটনা মেহেরপুরে, বাথরুমে আটকা পড়ে...

বামনপাড়ায় গনেশ পূজা ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গাংনীতে নারীর আত্মহত্যা