মঙ্গলবার, ২৫শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসককে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নভেম্বর ২৪, ২০২৫ ৬:৫৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরকে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কক্ষে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুপালি খাতুন এবং বাউট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ের পরিচালক এনামুল হক উপস্থিত থেকে জেলা প্রশাসককে ফুলের শুভেচ্ছা জানান।

সৌজন্য সাক্ষাতে আরও উপস্থিত ছিলেন এস কে এস অটিস্টিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছবেদা খাতুন এবং গাংনী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুক্তা খাতুন।




