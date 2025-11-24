মঙ্গলবার, ২৫শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সুধীজনদের মতবিনিময় সভা

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৪, ২০২৫ ৭:০৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের সঙ্গে জেলা সুধীজনদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের সভাপতিত্বে সভায় প্রশাসন, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্মীয় ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, মেহেরপুর জেলা জমায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান ও সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন।

এছাড়াও বক্তব্য দেন জেলা বিএমএ সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম, জেলা বিএনপি’র সাবেক সদস্য হাফিজুর রহমান হাপি, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা এবং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাজী আনিসুর জামান।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা ও সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, জেলা ট্রাক–ট্রাক্টর–কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এস এম আকিব, হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম রোকনুজ্জামান, খেলাফত মজলিসের সভাপতি শাহ আলম, ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন, এনজিও সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেন, দারিদ্র বিমোচন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবুল হাসেম এবং ইসলামী আন্দোলন মেহেরপুর পৌর সভাপতি আব্দুল গাফ্ফার প্রমুখ।




