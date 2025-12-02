মঙ্গলবার, ২রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসককে শিক্ষক সমিতির শুভেচ্ছা

মেহেরপুর নিউজঃ

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শাখার সভাপতি ইসরাইল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আল হেলের নেতৃত্বে শিক্ষক প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসককে ফুলের শুভেচ্ছা জানান। এসময় জেলা প্রশাসক মেহেরপুর জেলার শিক্ষা পরিবেশ ও মানোন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক, সদর উপজেলা সভাপতি ফয়জুল কবীর, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শফিউল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সভাপতি আমজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।




