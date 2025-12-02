মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসককে শিক্ষক সমিতির সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ইসরাইল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আল হেলালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসককে ফুলের তোড়া প্রদান করেন। সাক্ষাৎকালে জেলা প্রশাসক মেহেরপুর জেলার শিক্ষা পরিবেশ, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন।
সৌজন্য সাক্ষাতে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক, সদর উপজেলা সভাপতি ফয়জুল কবীর, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শফিফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সভাপতি আমজাদ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।