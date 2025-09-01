সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে মতবিনিময় সভা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে মতবিনিময় সভা

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫ ১:১০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সাথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, নাজির আফতাব আলী খান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ, উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা জহির উদ্দিন, সাজেদুর রহমান প্রমুখ।

নবাগত জেলা প্রশাসক তার বক্তব্যে নিষ্ঠার সাথে সরকারী দায়িত্ব পালন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় অন্যদের মধ্যে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজিদুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, তানজিলা শারমীন দৃষ্টি,অবির আনসারী,হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবীর, খাদিজা আক্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় চার জনের যাবজ্জীবন

ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবাগত শিক্ষকদের যোগদান

মেহেরপুরে দোকানে চুরি, নগদ টাকা ও মালামাল লুট

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক...

গাংনীতে বিদেশি পিস্তলসহ এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান