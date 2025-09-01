মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সাথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, নাজির আফতাব আলী খান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ, উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা জহির উদ্দিন, সাজেদুর রহমান প্রমুখ।
নবাগত জেলা প্রশাসক তার বক্তব্যে নিষ্ঠার সাথে সরকারী দায়িত্ব পালন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।
এ সময় অন্যদের মধ্যে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজিদুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, তানজিলা শারমীন দৃষ্টি,অবির আনসারী,হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবীর, খাদিজা আক্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।