মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৫ ৯:১১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সঙ্গে স্থানীয় সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিনিয়র সাংবাদিক তুহিন অরণ্য, তোজাম্মেল আজম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক এবং এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মুজাহিদ আল মুন্না প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় নবাগত জেলা প্রশাসক মেহেরপুরের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।


