মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সুধীজনদের মতবিনিময়

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সঙ্গে জেলার সুধীজনদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান ও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ।
এছাড়া বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, নায়েবে আমীর মাহবুব উল আলম, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, হাফিজুর রহমান হাফি, আলমগীর হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, আনায়ারুল হক কালু, জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিরাজ উদ্দিন।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা এনজিও সমিতির সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর, শাহ আলম, সাবেক কাউন্সিলর মনিরুল ইসলাম, ট্রাক-ট্যাংকলরি-কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এস. এম. আকিব, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সনজিত পাল বাপ্পি, সদস্য সচিব ড. অশোক রঞ্জন ও মাধব চন্দ্র।
এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সদর উপজেলা শাখার সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু এবং সাধারণ সম্পাদক মীর ওয়াহিদ সাদিকসহ আরও অনেকে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।
সভায় জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, মেহেরপুরের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।