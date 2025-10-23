বৃহস্পতিবার, ২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে কন্যাশিশুর জন্ম, নবজাতকের মাকে উপহার দিলেন জেলা প্রশাসক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে কন্যাশিশুর জন্ম, নবজাতকের মাকে উপহার দিলেন জেলা প্রশাসক

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৩, ২০২৫ ৬:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে এক কন্যা শিশুর জন্ম দিয়েছেন আয়শা নামের এক মা। জন্মের পরপরই নবজাতক ও মাকে উপহার দিয়েছেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসক নিজে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আয়শার হাতে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহারসামগ্রী তুলে দেন। আয়শা মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়ার বাসিন্দা পাপ্পুর স্ত্রী। সকালে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি কন্যাশিশুর জন্ম দেন।

এসময় জেলা প্রশাসক বলেন, “এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে যেসব মায়ের নরমাল ডেলিভারি হবে, তাঁদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।” পরে নবজাতকের জন্মনিবন্ধনের সনদও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

আমঝুপিতে নবনির্মিত মাইক্রোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ‘৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর উদ্বোধন

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জিসান একাদশের দ্বিতীয়...

মেহেরপুরে গ্রাম পুলিশদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পিরোজপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন