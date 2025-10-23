মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে কন্যাশিশুর জন্ম, নবজাতকের মাকে উপহার দিলেন জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে এক কন্যা শিশুর জন্ম দিয়েছেন আয়শা নামের এক মা। জন্মের পরপরই নবজাতক ও মাকে উপহার দিয়েছেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসক নিজে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আয়শার হাতে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহারসামগ্রী তুলে দেন। আয়শা মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়ার বাসিন্দা পাপ্পুর স্ত্রী। সকালে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি কন্যাশিশুর জন্ম দেন।
এসময় জেলা প্রশাসক বলেন, “এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে যেসব মায়ের নরমাল ডেলিভারি হবে, তাঁদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।” পরে নবজাতকের জন্মনিবন্ধনের সনদও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি প্রমুখ।