মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মাকে উপহার দিলেন ইউএনও খায়রুল ইসলাম

রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৬, ২০২৫ ৬:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়া এক গর্ভধারিনী মাকে উপহার দিয়েছেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ইউএনও খায়রুল ইসলাম সদ্য মা হওয়া রেখা খাতুনের হাতে উপহারসামগ্রী ও ফুলেল শুভেচ্ছা তুলে দেন। এসময় নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন সনদও তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হয়।

নবজাতকের মা রেখা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মোঃ জহুরুল ইসলামের স্ত্রী। রবিবার সকালে তিনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হন এবং নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি শিশু জন্ম দেন।

খবর পেয়ে ইউএনও খায়রুল ইসলাম হাসপাতালে গিয়ে মা ও নবজাতককে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, “এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে যে মায়ের নরমাল ডেলিভারি হবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে — এতে আরও বেশি মা সরকারি স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আগ্রহী হবেন।”

এ সময় মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশিসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




