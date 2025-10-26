মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মাকে উপহার দিলেন ইউএনও খায়রুল ইসলাম

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়া এক গর্ভধারিনী মাকে উপহার দিয়েছেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ইউএনও খায়রুল ইসলাম সদ্য মা হওয়া রেখা খাতুনের হাতে উপহারসামগ্রী ও ফুলেল শুভেচ্ছা তুলে দেন। এসময় নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন সনদও তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হয়।
নবজাতকের মা রেখা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মোঃ জহুরুল ইসলামের স্ত্রী। রবিবার সকালে তিনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হন এবং নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি শিশু জন্ম দেন।
খবর পেয়ে ইউএনও খায়রুল ইসলাম হাসপাতালে গিয়ে মা ও নবজাতককে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, “এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে যে মায়ের নরমাল ডেলিভারি হবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে — এতে আরও বেশি মা সরকারি স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আগ্রহী হবেন।”
এ সময় মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশিসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।