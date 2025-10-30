মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারি মায়েদের মাঝে উপহার বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্মদানকারী মায়েদের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী আসমা খাতুনের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে আসমা খাতুন মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হলে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে হুমায়রা আফরিন।
খবর পেয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের নির্দেশে আসমা খাতুনকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও শিশুসহ উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।
এ সময় মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি উপস্থিত ছিলেন।