বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারি করা মায়েদের হাতে উপহার তুলে দিল প্রশাসন

Meherpur News
নভেম্বর ১, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়া মায়েদের হাতে নিয়মিতভাবে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের ফিরোজ আলীর স্ত্রী সাদিয়া আখতারের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।

শনিবার সকালে সাদিয়া আখতার ওই কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকের নাম রাখা হয় আয়ান। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের নির্দেশে মা ও শিশুকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। এ সময় নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ডও হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী।




