মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মাকে উপহার প্রদান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মাকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের সুজন আলীর স্ত্রী বৃষ্টি খাতুনের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।
এর আগে মঙ্গলবার সকালে বৃষ্টি খাতুন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হলে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে সাদিয়া খাতুন।
ঘটনা জানার পর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের নির্দেশে বৃষ্টি খাতুনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং শিশু ও তার মায়ের জন্য উপহার সামগ্রী ও জন্ম নিবন্ধন কার্ড প্রদান করা হয়।
এ সময় মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি উপস্থিত ছিলেন।