বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে নবজাতক ও মাকে উপহার প্রদান

নভেম্বর ১২, ২০২৫ ৮:০৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া নবজাতক ও তার মাকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে সদ্য মা হওয়া রিমা খাতুনের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। রিমা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের লিজন হোসেনের স্ত্রী।

এর আগে বুধবার সকালে রিমা খাতুন নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকের নাম রাখা হয় সায়ফান হোসেন।

খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের নির্দেশে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফুলেল শুভেচ্ছা ও শিশু ও শিশুর মাকে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেন। এ সময় নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ড প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি উপস্থিত ছিলেন।




