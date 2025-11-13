বৃহস্পতিবার, ১৩ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মাকে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৩, ২০২৫ ৮:২৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মাকে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নবজাতকের মা আমঝুপি গ্রামের মোস্তারা খাতুন—এর হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে মোস্তারা খাতুন মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হন এবং নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে রিজওয়ান।

খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম–এর নির্দেশে মা ও শিশুকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ডও তুলে দেওয়া হয়।

এ সময় মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি উপস্থিত ছিলেন।




