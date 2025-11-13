মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মাকে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মাকে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নবজাতকের মা আমঝুপি গ্রামের মোস্তারা খাতুন—এর হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।
জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে মোস্তারা খাতুন মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হন এবং নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে রিজওয়ান।
খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম–এর নির্দেশে মা ও শিশুকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ডও তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি উপস্থিত ছিলেন।