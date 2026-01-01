বৃহস্পতিবার, ১লা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্মদানকারী মাকে জেলা প্রশাসনের উপহার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্মদানকারী মাকে জেলা প্রশাসনের উপহার

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১, ২০২৬ ৬:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্মদানকারী আরেক গর্ভধারিণী মাকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (সকাল) মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের স্ত্রী মুর্শিদা খাতুনের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।

বৃহস্পতিবার সকালের দিকে মুর্শিদা খাতুন, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দেন। এ সময় নবজাতক ও তার মাকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। পাশাপাশি শিশুর জন্ম নিবন্ধনের কার্ডও হস্তান্তর করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলা প্রশাসনের এ. ও. মাহফুজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে তালা!

গাংনীতে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণের সমাপনী সেলাই মেশিন বিতরণী...

চার দশকের শিক্ষকতা জীবনের ইতি টানলেন মেহেরপুর দারুল...

মেহেরপুরে বুওনা রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে মেহেরপুরে ভলিবল টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলা...

মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল খেলোয়াড়দের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু