রবিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নাইছ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল অমীমাংসিতভাবে শেষ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৫ ১১:৪১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর মাঠে অনুষ্ঠিত নাইছ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল গোল বাতিলের দাবিতে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

রবিবার বিকেলে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব ও রাধাকান্তপুর ফুটবল একাদশের মধ্যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের খেলোয়াড় মহব্বত একটি গোল করলে রেফারি বাঁশি বাজিয়ে গোল স্বীকৃতি দেন। তবে রাধাকান্তপুর একাদশের খেলোয়াড়রা অফসাইডের অভিযোগ তুলে গোল বাতিলের দাবি জানায়।

রেফারি তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও, পরে কোনো সমাধান না আসায় আলো স্বল্পতার কারনে খেলা অমীমাংসিত রেখে উভয় দল মাঠ ত্যাগ করে।



