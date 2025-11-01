মেহেরপুরে নানা আয়োজনে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন

মেহেরপুর নিউজঃ
জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা, র্যালি, সম্মাননা ক্রেস্ট ও গাছের চারা বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস।
শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সমবায় কর্মকর্তা এনামুল হক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ও পৌর প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম।
জেলা সমবায় অফিসের সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষারের সঞ্চালনায় “সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়” শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির, সমবায় ব্যাংকের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপি, গুরুদাস হালদার, ফেমাস সমবায় সমিতির সভাপতি আব্দুল জব্বার এবং জ্যোতি মহিলা সমবায় সমিতির পরিচালক উম্মে হানি চায়না।
পরে সমবায় খাতে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে (সমবায় ক্যাটাগরিতে) জ্যোতি মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের পরিচালক উম্মে হানি চায়না, (সমিতি ক্যাটাগরিতে) সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি রেহেনা খাতুন এবং চাঁদপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি আবুল কাশেমকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন সমবায় সংগঠনের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।
এর আগে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। পরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।
র্যালিতে জেলা সমবায় কর্মকর্তা এনামুল হকসহ বিভিন্ন সমবায় সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যরা অংশ নেন।