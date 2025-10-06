সোমবার, ৬ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণভাতা চেক বিতরণ

অক্টোবর ৬, ২০২৫ ৬:৪৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর কেন্দ্রে ২৪-২৫ অর্থবছরের বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, ফ্যাশন ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট তৃতীয়, চতুর্থ ব্যাচের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ই-কমার্স কোর্সের অষ্টম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় মহিলা সংস্থা, মেহেরপুরের উদ্যোগে এ চেক বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম। তিনি ৩৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে মোট ৩২ লাখ ৫০ হাজার ২০০ টাকার চেক বিতরণ করেন।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় মহিলা সংস্থা, মেহেরপুর জেলা কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মিলন হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, এই প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নারী উদ্যোক্তাদের স্বনির্ভরতা অর্জন এবং তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



