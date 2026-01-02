মেহেরপুরে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ভাতা’র চেক বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ভাতা’র চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে মেহেরপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৫টি ট্রেডের ৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে মোট ৫৮ লাখ ৮০ হাজার ১৫০ টাকা বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চেক বিতরণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম।
চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মিলন হোসেন, প্রশিক্ষক নাসরিন নাজনিন এবং প্রশিক্ষণার্থী নাজিয়া নূর।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, ভুবন চন্দ্র হালদারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।