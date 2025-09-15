মেহেরপুরে নারী শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্ম ‘ওয়েভ’-এর আলোচনা সভা

মেহেরপুর নিউজঃ
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর এমআইপিএস প্রকল্পের আওতায় এবং এফসিডিও’র অর্থায়নে মেহেরপুরে গঠিত নারী শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্ম (ওয়েভ)-এর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে এ সভা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়েভের সমন্বয়কারী সুমি বিশ্বাস। এতে বক্তব্য রাখেন পিএফজির কো-অর্ডিনেটর মুজাহিদ আল মুন্না, পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন, ওয়াইপিএজির কো-অর্ডিনেটর রাজিয়া সুলতানা, শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্মের সহ-সমন্বয়কারী ফিরোজা আক্তার পপি এবং আফরোজা পারভিন।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শারমিন আক্তার, পারুল আক্তার, সোনিয়া আক্তার সামেনা, শাহানারা বেগম, মমতাজ পারভিন, মহিমা আক্তার, মুন্নি খাতুন এবং লিপিকা দে।
সভায় আগামী ২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপনসহ মেহেরপুরের নারী উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।