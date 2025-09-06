মেহেরপুরে নারী শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্ম গঠন

মেহেরপুর নিউজঃ
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর এমআইপিএস প্রকল্পের আওতায় এবং এফসিডিও’র অর্থায়নে মেহেরপুর সদর উপজেলায় “নারী শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্ম (ওয়েভ)” গঠন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে জেলা শহরের পাবলিক লাইব্রেরির হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়।
পিস অ্যাম্বাসেডর সায়েদাতুন্নেছা নয়নের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন পিএফজির কোঅর্ডিনেটর মুজাহিদ আল মুন্না, ওয়াইপিএজির সমন্বয়কারী রাজিয়া সুলতানা এবং মাঠ সমন্বয়কারী মো. আশরাফুজ্জামান।
সভায় পিএফজি, ওয়াইপিএজি, স্থানীয় নারী প্রতিনিধি, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। এতে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
পরবর্তীতে ৪ সদস্যের সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এতে সুমী বিশ্বাসকে সমন্বয়কারী এবং সুমাইয়া শিমু, ফিরোজা আক্তার পপি ও আফরোজা পারভিনকে সহ-সমন্বয়কারী নির্বাচিত করা হয়।