সোমবার, ২রা মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে নায়েক থেকে এএসআই (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতি, র‌্যাংক ব্যাজ পরানো

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ২, ২০২৬ ৭:১৮ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলায় নায়েক পদ থেকে এএসআই (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত এক পুলিশ সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে র‌্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পদোন্নতি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক পদোন্নতি প্রাপ্ত সদস্যের কাঁধে র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন।

এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পদোন্নতি প্রাপ্ত সদস্যকে শুভেচ্ছা জানান এবং দায়িত্ব নিষ্ঠা, সততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পালন করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পুলিশ বিভাগের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।




