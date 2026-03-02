মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলায় নায়েক পদ থেকে এএসআই (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত এক পুলিশ সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে র্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
পদোন্নতি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক পদোন্নতি প্রাপ্ত সদস্যের কাঁধে র্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন।
এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পদোন্নতি প্রাপ্ত সদস্যকে শুভেচ্ছা জানান এবং দায়িত্ব নিষ্ঠা, সততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পালন করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পুলিশ বিভাগের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।